سيناتور روسي... قبة ترامب للدفاع الصاروخي ضرب من الخيال

اعتبر السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلانه عن خطة الدفاع المضاد للصواريخ الجديدة، يحاول لعب ورقة تحصين بلاده ضد الصواريخ لتمويل الصناعة الحربية.

وكتب بوشكوف على تويتر: "يحاول ترامب بعد بوش الابن وأوباما نصب قبة دفاع صاروخي غير قابل للاختراق فوق الولايات المتحدة. الأمر يبدو جميلا عند الحديث عنه، ولكن من المستبعد أن يتم تحقيقه عمليا. ترامب فقط يحاول لعب ورقة "مناعة الولايات المتحدة"، وفقا لما تتطلب العقيدة العسكرية الأمريكية، ولكن الخيال يبقى خيالا".

Трамп вслед за Бушем-мл. и Обамой пытается создать непробиваемый купол ПРО над США. Это красиво звучит на словах, но вряд ли реализуемо на практике. Трамп просто подыгрывает мифу о грядущей неуязвимости CША, как требует американская военная доктрина. Но миф остаётся мифом. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 17 января 2019 г.

وأضاف بوشكوف، أن واشنطن أنفقت الأموال الطائلة على تصميم وتركيب منظومة دفاع صاروخي جديدة، مما جلب الفائدة الكبيرة للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي.

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وتابع: "لذلك سيتم تنفيذ البرنامج حتى ولو كان تحقيق مناعة الولايات المتحدة ضد الصواريخ، هدفا صعب المنال".

وفي وقت سابق، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجية محدثة لتطوير منظومة الدرع الصاروخية الأمريكية.

وتم في هذه الاستراتيجية تحليل التهديدات الحالية والمستقبلية ووضع الاتجاهات الرئيسية لتطوير منظومة الدفاع المضاد للصواريخ وفقا للاستراتيجيات الأمريكية الحالية في مجال الدفاع والقوى النووية.

المصدر: نوفوستي