 
مباشر
عاجل
تضارب الأنباء حول تحطم طائرتين حربيتين من نوع "سو-34" في الشرق الأقصى الروسي

"ويكيليكس": واشنطن تحقق في علاقة محتملة بين أسانج وحملة ترامب

أخبار العالم

Reuters PETER NICHOLLS
جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، على شرفة السفارة الإكوادورية في لندن (أرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lc50

أفاد موقع ويكيليكس بأن محققين أمريكيين سيستجوبون اليوم دبلوماسيين عملوا في سفارة الإكوادور بلندن، حول زوار جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس المقيم في سفارة الإكوادور المذكورة منذ سنوات.

وتأتي هذه الخطوة حسب ويكيليكس بعد إصدار وزارة العدل الأمريكية مذكرات للاستماع إلى الموظفين المشار إليهم في إطار تحقيقاتها المتعلقة بتقرير عن زيارة رئيس حملة ترامب الانتخابية السابق بول مانافورت سفارة الإكوادور لدى لندن وإجرائه محادثات سرية فيها مع أسانج.

إقرأ المزيد
مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج
الغارديان: مدير حملة ترامب التقى أسانج سرا!

وأضاف الموقع أن وزارة العدل الأمريكية التي رفضت التعليق على هذه الأنباء، تريد أن تتحدث إلى ستة موظفين عملوا في السفارة، وستبدأ بإجراء مقابلات معهم الجمعة في العاصمة الإكوادورية كيتا.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد ذكرت في نوفمبر الماضي أن مانافورت، الذي تمت إدانته بالاحتيال المصرفي وغسل الأموال في قضيتين منفصلتين العام الماضي، التقى أسانج خلال عدة مناسبات بين عامي 2013 و2016.

وتزامنت اللقاءات في تلك الفترة مع تحول مانافورت إلى شخصية بارزة في الفريق الذي يعمل مع ترامب، كما نشر ويكيليكس آلاف الرسائل الإلكترونية تزعم مصادر مختلفة بأن "قراصنة روسا" سرقوها خلال حملة هيلاري كلينتون.

ونفى أسانج ومانافورت والإكوادوريون هذه الادعاءات، مشيرين إلى أن اسم مانافورت لم يدوّن أبدا في سجلات زوار السفارة.

يذكر أن أسانج الذي اكتسب شهرة دولية بنشره وثائق سرية لوزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون، موجود في سفارة الإكوادور في لندن منذ 2012 بسبب مخاوف من أن تسلمه بريطانيا للولايات المتحدة التي تسند إليه جملة من الاتهامات التي ينفيها هو جملة وتفصيلا.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الدنمارك.. أول مراسم "مصافحة إجبارية" للحصول على الجنسية