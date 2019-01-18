كوهين: حاولت تزوير الاستطلاعات بإيعاز من ترامب 

أكد مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه شارك في تزوير استطلاعات الرأي، بإيعاز من رئيسه.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن علاقة كوهين مع رئيس شركة RedFinch الصغيرة لتكنولوجيا المعلومات، بدأت في عام 2012 . حينذاك، ساعد رئيس هذه الشركة، جون غودجر، المحامي المذكور، في إنشاء حساب على شبكة Instagram الاجتماعية.

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وفي عام 2014، وفقا للصحيفة، طلب كوهين مرة أخرى من غودجر التدخل في استطلاع عبر الإنترنت للقناة التلفزيونية CNBC، الذي حدد تصنيف أول 100 رجل أعمال أمريكي.

وكتب كوهن على موقع تويتر: "فيما يتعلق بمقالة وول ستريت جورنال، حول التزوير في الاستطلاع. لقد فعلت ذلك بإيعاز من دونالد ترامب، الشخص الوحيد الذي استفاد من ذلك. أنا نادم بصدق على ولائي الأعمى لشخص لا يستحقه".

As for the @WSJ article on poll rigging, what I did was at the direction of and for the sole benefit of @realDonaldTrump@POTUS. I truly regret my blind loyalty to a man who doesn’t deserve it. — Michael Cohen (@MichaelCohen212) 17 января 2019 г.

ومن المعروف، أن ترامب لم يتمكن في عام 2014، من الدخول في قائمة أفضل مئة رجل أعمال أمريكي وفقا لتصنيف قناة CNBC، وعندما حان وقت الحساب مع غودجر، قام كوهين بتسديد 12 ألف دولار فقط نقدا بدلا من 50 ألف دولار كما كان متفقا عليه.

من جانبه، ينكر كوهين هذه المعلومات بشكل جزئي ويقول، إنه دفع المال عن طريق شيك.

ولكن رودي جولياني، المحامي الحالي لترامب، وصف تصريح زميله السابق بأنه "هراء".

المصدر: نوفوستي