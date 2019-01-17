نتنياهو يدخل تحدي العشر سنوات!
Reuters Ronen Zvulun
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شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحدي العشر سنوات، الذي أطلقه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن نشر صورتين الفارق بينهما 10 أعوام.
ونشر نتنياهو على حسابه في "تويتر"، صورتين الأولى التقطت عام 2009 والثانية التقطت في 2019، وكتب عليهما: "السياج (الحدودي) بين مصر-إسرائيل".
#10YearChallengepic.twitter.com/8rX4elCwmq— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) ١٧ يناير ٢٠١٩
جدير الذكر أن تحدي العشر سنوات انتشر على نطاق واسع، ويقوم فيه المستخدم بنشر صورة حديثة التقطها مؤخرا وأخرى قبل عشر سنوات، وسط تفاعل كبير حمل وسم #10yearchallenge الذي سجل مستويات وصول غير مسبوقة.
المصدر: "تويتر"
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