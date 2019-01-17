موسكو تدعو مسؤولين أمريكيين لحضور مؤتمر حول معاهدة الصواريخ

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن واشنطن مدعوة للمشاركة في مؤتمر حول معاهدة الصواريخ معربا عن أمله في حضور الدبلوماسيين الأمريكيين.

وقال ريابكوف لوكالة سبوتنيك: "جميع الزملاء الذين لهم علاقة بهذا الأمر مدعوون، ونأمل أن يجد الأمريكيون فرصة للمشاركة في هذا الحدث"​​​.

وكان ريابكوف قد أشار في وقت سابق إلى أن موسكو تخطط في 18 يناير لعقد إحاطة إعلامية لسفراء الدول الأوروبية وشركاء روسيا.

وفنّدت وزارة الخارجية الروسية اتهامات الولايات المتحدة لروسيا بانتهاك معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ووصفت هذه الادعاءات بعديمة المضمون.

وقال ريابكوف، إن واشنطن تواصل تقديم المعلومات المزيفة للشركاء، وتتهم موسكو زورا بانتهاكات جديدة للمعاهدة.

وأضاف: "كل ما نسمعه ليس أكثر من تأطير دعائي للنهج الأمريكي التخريبي، ومحاولة للف موقفهم الفارغ بغلاف حلو المذاق، وتعبير عن عدم رغبتهم بالتعاون الموضوعي معنا. كل هذا يقدمونه لشركائهم في الناتو على أنه حقيقة صادرة عن أعلى مؤسسة".

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن الجانب الروسي يفضح باستمرار الأساليب التي تستخدمها واشنطن، وقال: "سنستمر لاحقا في التأكيد على أن هذه المزاعم المعسولة فارغة من مضمونها ولا قيمة لها، فكلّها مزيفة وتهدف إلى خداع شركاء واشنطن في الناتو وتضليل المجتمع الدولي بشكل عام".

المصدر: نوفوستي + سبوتنيك