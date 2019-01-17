تركيا تؤمن خروج مواطنة سودانية من سوريا

شكر المستشار الأمني في سفارة السودان لدى أنقرة عبيدة محمد فضل الله، المؤسسات التركية على المساهمة في تأمين خروج مواطنة سودانية من سوريا تقطعت بها السبل وضمان عودتها إلى وطنها.

وقال فضل الله خلال استقباله في ولاية هطاي التركية جنوب تركيا المواطنة السودانية يسرية عبد الكريم: "نود أن نشكر وزارتي الداخلية والخارجية التركيتين، والشرطة في أنقرة وهطاي، وهيئة الإغاثة التركية (İHH)، على دعم المواطنة السودانية وتوفير الطعام واللباس والأدوية لها".

من جهتها، قالت يسرية عبد الكريم: "تقطعت بي السبل في سوريا لثماني سنوات. سأعود إلى بلدي اليوم... أنا سعيدة جدا. سأرى عائلتي للمرة الأولى بعد 8 سنوات... كل الشكر لجميع المؤسسات التركية على المساهمات التي قدمتها لي".

وكانت المواطنة السودانية يسرية عبد الكريم، قد دخلت الأراضي التركية الأربعاء برفقة أبنائها الأربعة لتتوجه إلى بلدها بعد أن تقطعت بها السبل 8 أعوام في سوريا.

ودخلت عبد الكريم إلى سوريا سنة 2011 للتعرف على عائلة زوجها في محافظة إدلب شمالي سوريا، قبل أن تعلق هناك جراء الحرب.

وكانت هيئة الإغاثة التركية سعت لتمكين المواطنة السودانية من العودة إلى وطنها، وذلك بعد أن نشرت وكالة "الأناضول" التركية قصتها في نوفمبر الماضي.

المصدر: "الأناضول"