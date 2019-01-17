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رد نائبة مسلمة في الكونغرس نعتت ترامب بـ"ابن العاهرة" على هجوم "مشبع بالكراهية"

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رد نائبة مسلمة في الكونغرس نعتت ترامب بـ
Reuters REBECCA COOK
النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب
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اعتبرت رشيدة طليب النائبة الديمقراطية المسلمة في الكونغرس الأمريكي، أن دعم الرئيس دونالد ترامب للخطاب المعادي للإسلام هو سبب انتشار معاداة الإسلام في الولايات المتحدة.

وكتبت طليب على تويتر: "هذا النوع من الخطاب المعادي للإسلام والمشبع بالكراهية لم يظهر من فراغ، فهذا الرئيس قد احتضنه، والجمهوريون تبعوه في ذلك بسرور".

كلام طليب جاء ردا على أنابيلا ليما تاوب العضو الجمهوري في مجلس بلدية بولاية فلوريدا، والتي وصفت طليب بأنها "معجبة بحركة حماس ومعادية للسامية"، وأكدت أنها لن تدهش إذا "فجرت طليب الكونغرس الأمريكي لتنال الشهادة".

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ورغم حذف ليما تاوب منشورها من صفحتها على الفيسبوك، إلا أنها تعرضت بعد فترة قصيرة لسلسلة من الانتقادات من وسائل الإعلام الأمريكية ومن داخل الحزب الجمهوري نفسه.

كما أعرب بعض المدونين عن تأييدهم لفكرة عزل طليب، بعد أن تعهدت بأن ترامب سيواجه محاكمة عزل برلمانية ونعتته بـ"ابن العاهرة".

المصدر: وكالات

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رد نائبة مسلمة في الكونغرس نعتت ترامب بـ"ابن العاهرة" على هجوم "مشبع بالكراهية"