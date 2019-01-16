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اعتقال صحفية إيرانية في الولايات المتحدة

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اعتقال صحفية إيرانية في الولايات المتحدة
AFP MANDEL NGAN
واشنطن
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أفادت قناة "PressTV" الإخبارية الإيرانية باحتجاز صحفيتها مرزية هاشمي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكتبت القناة على صفحتها في توتير، اليوم الأربعاء: "تم إبلاغنا بأن الصحفية ومقدمة الأخبار في قناة  "PressTV" اعتقلت في واشنطن. ولا تزال أسباب احتجازها غامضة".

وأشارت إلى انه لم يتم حتى الآن توجيه أي اتهامات رسمية للصحفية الإيرانية.

المصدر: تاس

 

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