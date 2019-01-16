اعتقال صحفية إيرانية في الولايات المتحدة
أفادت قناة "PressTV" الإخبارية الإيرانية باحتجاز صحفيتها مرزية هاشمي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وكتبت القناة على صفحتها في توتير، اليوم الأربعاء: "تم إبلاغنا بأن الصحفية ومقدمة الأخبار في قناة "PressTV" اعتقلت في واشنطن. ولا تزال أسباب احتجازها غامضة".
وأشارت إلى انه لم يتم حتى الآن توجيه أي اتهامات رسمية للصحفية الإيرانية.
⚡️ #BREAKING ⚡️— Press TV (@PressTV) 16 января 2019 г.
We have been informed of journalist and Press TV news anchor Ms. Marzieh Hashemi's arrest and imprisonment in Washington. Reasons for her arrest remains unclear, although no formal charges have been pressed against her.#FreeMarziehHashemi#Pray4MarziehHashemipic.twitter.com/aNfA0stz19
المصدر: تاس