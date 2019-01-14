موسكو تدعو طوكيو لمستوى جديد من الشراكة والثقة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تؤيد بذل جهود إضافية لإضفاء مستوى جديد نوعيا على العلاقات مع طوكيو.

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وقال لافروف في لقائه مع نظيره الياباني، تارو كونو، اليوم الاثنين، في موسكو: "نؤيد بإلحاح بذل الجهود الإضافية لإخراج العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد نوعيا من الثقة والشراكة الحقيقية، بما في ذلك الشراكة في الشؤون الدولية".

وأضاف: "وفقا لتعليمات زعيمينا عقب نتائج القمتين اللتين جرتا بينهما في سنغافورة في نوفمبر الماضي، وبوينس آيرس في ديسمبر الماضي، نبدأ اليوم المحادثات حول قضية معاهدة السلام".

وأشار الوزير إلى أن "العمل على معاهدة السلام مع اليابان يجب أن يجري دون محاولات لتشويه الاتفاقات القائمة وبعيدا عن حقن الخطاب الأحادي المتناقض بشكل علني"، داعيا طوكيو إلى مراعاة الاتفاقات التي توصل إليها زعيما روسيا واليابان في هذا المجال.

المصدر: نوفوستي