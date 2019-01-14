الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي ينصحون ترامب بإعادة تشغيل الحكومة مؤقتا

نصح سيناتور جمهوري مؤثر، الرئيس دونالد ترامب، باستئناف عمل الحكومة مؤقتا، لأن هذا يمكن أن يساعده على إحراز تقدم في المفاوضات مع الديمقراطيين حول تمويل جداره على الحدود مع المكسيك.

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وقال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، على أثير قناة فوكس نيوز التلفزيونية: "أود أن أوصيه (ترامب) باستئناف عمل الحكومة لفترة قصيرة من الوقت، على سبيل المثال، ثلاثة أسابيع ... وننظر إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، إذا لم ننجح بحلول نهاية ثلاثة أسابيع".

ومع ذلك، أعرب عضو مجلس الشيوخ عن شكوكه بفعالية هذه التدابير بسبب الموقف الثابت لرئيسة مجلس النواب التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الذي يمتلك الأغلبية في المجلس. وأعلن غراهام:"لقد قالت نانسي بيلوسي ... حتى لو استأنفتم عمل الحكومة، فسأعطيكم دولاراً واحداً فقط لبناء الجدار. وإلى أن يتغير الوضع، لن نتخذ أبداً مجموعة من التدابير التشريعية، بغض النظر عما يفعله مجلس الشيوخ".

وقال ترامب يوم الجمعة ، إنه لن يفرض حالة الطوارئ بسبب الأزمة على الحدود "في الوقت الحالي"، لأنه يتوقع من الكونغرس اعتماد الميزانية اللازمة. وأضاف أنه يريد من الكونغرس "القيام بعمله".

ويعمل عدد من الإدارات الأمريكية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي والنقل والزراعة، جزئيا منذ 22 ديسمبر الماضي، بسبب الخلاف بين الرئيس والحزب الديمقراطي حول إقرار الميزانية التي برأي ترامب يجب أن تتضمن تمويلا لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

ترامب ، الذي كان بناء الجدار على الحدود مع المكسيك أحد وعوده الانتخابية، يطالب بتخصيص 5.7 مليار دولار لبنائه، ورفض التوقيع على الميزانية ما لم تتضمن هذا المبلغ. لكن الديمقراطيين الذين حصلوا على أغلبية في مجلس النواب في انتخابات نوفمبر، ليسوا على استعداد لتخصيص ما يزيد عن 1.3 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي