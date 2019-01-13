تركيا تتعاون مع قطر لزيادة حصة بديل الواردات في مجال صناعة الدفاع

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا توفر حاليا 68% من احتياجاتها للمنتجات العسكرية، مؤكدا أن مستوى البدائل عن الواردات في مجال الصناعة الدفاعية سيزيد أكثر من ذي قبل.

وأكد أردوغان خلال وضع حجر الأساس لقاعدة "BMC Otomotiv" للإنتاج والتكنولوجيا، التي تؤسس بتعاون تركي قطري، أن هذه القاعدة ستساهم في تطوير الصناعات الدفاعية.

وأوضح أن القاعدة التي ستنشأ على مساحة 222 هكتارا في محافظة صقاريا شمال غربي تركيا، ستتضمن مصانع عدة منها للدبابات وأخرى للعربات المصفحة والعسكرية، وأخرى للسيارات والشاحنات ومعامل لتصنيع المحركات والقطارات السريعة.

وذكر أن القيمة الاستثمارية للقاعدة ستصل إلى 500 مليون دولار، مشيرا إلى أنها ستوفر فرص عمل لنحو 10 آلاف شخص بدءا من دخولها مرحلة الإنتاج بشكل كامل في عام 2023.

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وأردف قائلاً: "باسمي وباسم الشعب التركي أشكر أخي وصديقي الأمير تميم بن حمد آل ثاني، فقاعدة (BMC) يتم إنشاؤها بتعاون تركي قطري، وهذا التعاون يشكل مثالا لمبدأ الربح المتبادل للبلدين".

ووجه أردوغان في كلمته الشكر للحكومة القطرية لدعمها هذا المشروع قائلا: "باسمي وباسم الشعب التركي أشكر أخي وصديقي الأمير تميم بن حمد آل ثاني".

وقال: "تركيا تتطور بنشاط، على الرغم من السيناريوهات السلبية التي تنبأ بها أعداء أنقرة، فحجم الاستثمارات يتزايد، وحجم الإنتاج أيضا آخذ في الازدياد".

وأضاف: "يجب أن تكون تركيا قوية في المجال الدفاعي وفي مجالات الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية.. من المهم بشكل خاص زيادة إمكانات البلاد كقوة ردع، وهذا ممكن فقط بفضل التطور النشط لصناعة الدفاع.. في عام 2002، عندما جاء حزب العدالة والتنمية.. كانت صناعة الدفاع في تركيا توفر 20% من احتياجات البلاد، فيما وصلت هذه النسبة اليوم إلى 68%، ومع ذلك هذا لا يكفي ، وسيتغير مستوى بديل الواردات في قطاع الدفاع.. وستواصل تركيا التعاون النشط مع قطر في جميع المجالات: من الدفاع إلى التجارة، ومن السياحة إلى الطاقة".

المصدر: تاس