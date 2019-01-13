مقتل 21 شخصا جراء انهيار منجم في الصين

أفادت سلطات مدينة شينمو، الواقعة في ولاية شانسي بشمال الصين، بمقتل 21 شخصا إثر انهيار منجم محلي.

وأضافت أن الحادث وقع في الساعة 18:00 مساء أمس السبت في منجم "بايدزي". وذكرت في بداية الأمر أن نحو 20 من عمال المنجم لا يزالون تحت الأنقاض.

وجاء في بيان صدر عن إدارة المدينة ونشر على موقعها الإلكتروني في وقت سابق أن 87 شخصا كانوا في المنجم تحت الأرض لحظة حدوث الانهيار. وأشار إلى أن 66 شخصا تمكنوا من الخروج بنجاح من المنجم المنهار، فيما بقي 21 آخرون تحت الأنقاض.

المصدر: نوفوستي