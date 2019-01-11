فرنسا.. "السترات الصفراء" تستعد لاحتجاجات جديدة السبت

أعلن نشطاء "السترات الصفراء" على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يستعدون لاحتجاجات جديدة غدا السبت.

وتوجهت "السترات الصفراء" إلى المواطنين بنداء للانضمام إلى الاحتجاجات التي من المتوقع أن تجري للأسبوع التاسع على التوالي.

ومن المتوقع أن ينزل المحتجون إلى الشوارع في كل من بوردو ومرسيليا وتولوز وليون وستراسبورغ ونانت ورين وليل وغيرها من المدن.

وتوقعت وزارة الداخلية الفرنسية أن يشارك نحو 50 ألف شخص في احتجاجات السبت في باريس ومدن أخرى. كما تتوقع شرطة العاصمة مشاركة عناصر متطرفة في الاحتجاجات.

إقرأ المزيد

وترقبا للمظاهرات، أعلنت سلطات العاصمة تشديد الإجراءات الأمنية في باريس ونشر تعزيزات للشرطة في الشوارع. وسيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل خاص في شارع شانزليزيه وفي ساحة الكونكورد وحول مقري البرلمان والداخلية وقصر الاليزيه الرئاسي في العاصمة.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أنه سيتم وضع 80 ألف من عناصر الشرطة في حالة تأهب في كافة ربوع البلاد، بما في ذلك 5 آلاف في باريس.

وحذر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانر من أعمال الشغب أثناء الاحتجاجات، مشيرا إلى أن دعاة الاحتجاجات سيتحملون مسؤوليتها.

المصدر: تاس