اتحاد الصحفيين الألمان يدعو إلى عدم منح ترخيص لقناة RT

دعا اتحاد الصحفيين الألمان (DJV) الهيئات المشرفة على وسائل الإعلام في البلاد، إلى عدم إصدار ترخيص لقناة RT لتبث عبر بوابة "RT Deutsch" الصادرة باللغة الألمانية.

وجاء في بيان نشره الاتحاد على موقعه الإلكتروني: "يدعو اتحاد الصحفيين الألمان، هيئات الإشراف على وسائل الإعلام الإقليمية، لعدم إعطاء قناة RT ترخيص البث على موقع RT Deutsch".

وفي ألمانيا، RT Deutsch متاح فقط على شبكة الإنترنت، حيث يقدم شريط أخبار مكتوبة، وتسجيلات الفيديو.

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المصدر: تاس