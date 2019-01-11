"واشنطن بوست" تخصص صفحة لمقالات مترجمة للغة العربية

أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنها ستنشر في موقعها على الإنترنت صفحة باللغة العربية تتضمن ترجمات لافتتاحيات ومقالات ومواضيع رأي، تتيح للقراء العرب الاطلاع والتعليق عليها.

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وأوضحت الصحيفة، الخميس، أن هذه الصفحة ستتيح "توسيع مدى وصول صحيفة واشنطن بوست إلى القراء في جميع أنحاء العالم"، وتنشر "ترجمات رفيعة المستوى" للنصوص "ذات الصلة بالجمهور الناطق باللغة العربية".

وأضافت أن هذه الصفحة ستتضمن مقالات لكتاب من جميع أنحاء العالم، خصوصا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان قسم "الرأي" في "واشنطن بوست" اختبر ترجمة المقالات، إلى لغات أخرى، منها الإسبانية والتركية والفارسية.

وكتب فرد هيات، المسؤول عن الافتتاحيات في "واشنطن بوست"، أن "هذه الصفحة ستسهل لمزيد من القراء الوصول إلى تعليقات مجانية ومستقلة حول مواضيع سياسية وثقافية، تؤثر عليهم اكثر من سواها".

وختم، أن أهمية هذه الخطوة "باتت اكثر وضوحا منذ مقتل زميلنا جمال خاشقجي الذي كان يرى بوضوح الحاجة إلى مثل هذا المنتدى".

المصدر: أ ف ب