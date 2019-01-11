 
مباشر

روسيا تدعو إلى إنزال العقاب بكل المتورطين باغتيال السفير كارلوف في أنقرة

أخبار العالم

روسيا تدعو إلى إنزال العقاب بكل المتورطين باغتيال السفير كارلوف في أنقرة
Sputnik
السفير الروسي المغدور أندريه كارلوف قبل لحظات من اغتياله
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lb2g

طالبت موسكو بمحاسبة كل من شارك أو تورط في اغتيال السفير الروسي في تركيا، أندريه كارلوف، وفقا للقواعد القانونية السارية المفعول.

إقرأ المزيد
اللوحة التذكارية للسفير الروسي المقتول أندريه كارلوف في موسكو، أرشيف
المتهمون بقتل السفير الروسي لدى أنقرة ينفون تورطهم في الاغتيال

وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي بموسكو:"ما زلنا نتابع المحاكمة (بتركيا) حتى خواتيمها، ونعتقد أنه بنتيجتها سيتم كشف جميع المشاركين والمتورطين في هذه الجريمة الفظيعة، وأنهم سوف ينالون العقاب الذي يستحقونه وفقا للقانون".

وقتل السفير الروسي لدى تركيا اندريه كارلوف يوم 19 ديسمبر 2016 أثناء إلقائه خطابا في افتتاح معرض للصور في أنقرة.

وقالت السلطات التركية آنذاك، إن عملية القتل نفذها رجل الشرطة، مولود الطنطاش، الذي قضت عليه الشرطة التركية لاحقا.

ووصفت وزارة خارجية روسيا الحادث بأنه عمل إرهابي. وبعد وفاته، تم منح الراحل كارلوف لقب بطل روسيا.

ويومي 8 و 10 يناير الجاري، عقدت محكمة أنقرة جلسة تمهيدية لمحاكمة المتهمين المتورطين في التخطيط لاغتيال السفير، والبالغ عددهم 28 متهماً، 10 منهم غائبون ملاحقون بموجب مذكرات توقيف دولية.

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليبيا وسوريا ومصر.. من حروب واضطرابات لأعلى المعدلات الاقتصادية