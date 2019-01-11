الحكم بسجن مقدسي 11 عاما بتهمة التخطيط لاغتيال نتنياهو

قضت محكمة إسرائيلية بسجن علي محمد راشدة، وهو فلسطيني من سكان القدس، لمدة 11 عاما بعد إدانته بتهمة التخطيط لاغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الصفقة" التي وقّع عليها المدان البالغ من العمر 30 عاما، مع النيابة الإسرائيلية، تؤكد أنه تصرف "بتوجيه من جهات من خارج إسرائيل".

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ودانت المحكمة على محمد راشدة، وهو من سكان مخيم شعفاط في القدس الشرقية، بتهم "التآمر بمساعدة عدو أثناء الحرب، والاستعداد لارتكاب أعمال إرهابية وتجسسية، والتآمر لارتكاب جريمة قتل".

وإضافة إلى تخطيط المحكوم عليه لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية القدس السابق، نير بركات، اتهم بـ "التخطيط لشن هجمات ضد مباني القنصلية الأمريكية في القدس، وضد وفد من المسؤولين الكنديين، الذين جاؤوا إلى إسرائيل لتدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية".

وأعلن أن الحكم الصادر تضمن، إضافة إلى عقوبة السجن النافذة، حكما آخر بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ، في حال كرر ما اتهم به في فترة زمنية محددة.

المصدر:i24NEWS