 
مباشر

الدفاع الفرنسية تعلن عن تحطم إحدى مقاتلاتها ومقتل الطاقم

أخبار العالم

الدفاع الفرنسية تعلن عن تحطم إحدى مقاتلاتها ومقتل الطاقم
Reuters AMIR COHEN
مقاتلة فرنسية من نوع "Mirage-2000"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lazy

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية عن مقتل طيارين فرنسيين بتحطم مقاتلة من نوع "Mirage-2000"، يوم أمس الأربعاء، فوق جبال جورا شرق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس إن عملية الإنقاذ المنفذة في منطقة تحطم مقاتلة Mirage-2000، التي اختفت الأربعاء عن الرادارات، انتهت بتأكيد مقتل قائدي المقاتلة، النقيب بابتيست شيرييه، والملازم أودري ميشلون.

ونعت الوزارة الطيارين اللذين قتلا بعد تحطم طائرتهما أثناء طلعة تدريبية​​​، مضيفة أن وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، ستتجه غدا إلى قاعدة نانسي أوشي الجوية الواقعة شمال شرق البلاد لكي تلتقي بالجنود وبذوي الطيارين القتيلين.

واختفت الطائرة الأربعاء عن الرادارات بين منطقتي جورا ودوبس شرق البلاد حتى تم العثور على حطامها في الجبال.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قصة جاسوس إسرائيلي بدرجة وزير جندته إيران عبر نيجيريا