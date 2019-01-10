كولومبيا: فنزويلا تهدد أمن المنطقة ويجب إنهاء الديكتاتورية فيها

صرحت نائب رئيس كولومبيا لوسيا راميريز بأن فنزويلا تشكل تهديدا على أمن كولومبيا والمنطقة بأسرها، وتحدثت عن ضرورة إنهاء ما وصفته بـ "الديكتاتورية الإجرامية" في كاركاس.

وكتبت راميريز على "تويتر"، اليوم الخميس أن "فنزويلا تحولت للأسف إلى تهديد على أمن كولومبيا وعلى أمن المنطقة، ونحن بالطبع يجب أن ننهي الآن الديكتاتورية الإجرامية في البلد المجاور".

Venezuela desafortunadamente se ha convertido en una amenaza para la seguridad de Colombia, para la seguridad regional y sin duda necesitamos en este momento que termine la dictadura criminal en el vecino país. — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) January 10, 2019

ويأتي ذلك على خلفية بدء ولاية جديدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والتي أعلنت كولومبيا وعدد من دول المنطقة عدم اعترافها بها.

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وقد تبادلت فنزويلا وكولومبيا التصريحات التصعيدية في الفترة الأخيرة، حيث تحدثت بوغوتا عن "الخطر" الذي تمثله فنزويلا، حسب رأيها، ودعت لتغيير النظام في البلاد. من جهته أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن رفضه للتدخل الخارجي في شؤون فنزويلا واتهم كولومبيا بتدبير "مؤامرة" لإسقاطه.

المصدر: RT