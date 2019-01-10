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كولومبيا: فنزويلا تهدد أمن المنطقة ويجب إنهاء الديكتاتورية فيها

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كولومبيا: فنزويلا تهدد أمن المنطقة ويجب إنهاء الديكتاتورية فيها
AFP GUILLERMO LEGARIA
نائب رئيس كولومبيا لوسيا راميريز
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صرحت نائب رئيس كولومبيا لوسيا راميريز بأن فنزويلا تشكل تهديدا على أمن كولومبيا والمنطقة بأسرها، وتحدثت عن ضرورة إنهاء ما وصفته بـ "الديكتاتورية الإجرامية" في كاركاس.

وكتبت راميريز على "تويتر"، اليوم الخميس أن "فنزويلا تحولت للأسف إلى تهديد على أمن كولومبيا وعلى أمن المنطقة، ونحن بالطبع يجب أن ننهي الآن الديكتاتورية الإجرامية في البلد المجاور".

ويأتي ذلك على خلفية بدء ولاية جديدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والتي أعلنت كولومبيا وعدد من دول المنطقة عدم اعترافها بها.

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وقد تبادلت فنزويلا وكولومبيا التصريحات التصعيدية في الفترة الأخيرة، حيث تحدثت بوغوتا عن "الخطر" الذي تمثله فنزويلا، حسب رأيها، ودعت لتغيير النظام في البلاد. من جهته أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن رفضه للتدخل الخارجي في شؤون فنزويلا واتهم كولومبيا بتدبير "مؤامرة" لإسقاطه.

المصدر: RT

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