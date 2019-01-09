موسكو تحذر واشنطن من مغبة الخيار العسكري في فنزويلا

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف "من وصفهم بـ"الرؤوس الحامية" في واشنطن، من مغبة اعتماد الخيار العسكري في التعامل مع فنزويلا.

وفي تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أعرب ريابكوف عن قلق روسيا إزاء محاولات الولايات المتحدة تعزيز جبهة معادية لفنزويلا تضم دولا في أمريكا اللاتينية، وقال: "بالرغم من الصراع الشرس مع كراكاس، تستبعد حتى حكومات الدول اللاتينية الأكثر انتقادا لها، خيار التدخل العسكري في شؤون فنزويلا".

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وتابع أن "محاولة اللجوء إلى القوة كانت ستمثل تطورا كارثيا"، مضيفا: "نحذر الرؤوس الحامية في واشنطن من مغبة الانصياع لمثل هذه الإغراءات".

وقبل أيام عقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اجتماعات مع العديد من المسؤولين في أمريكا اللاتينية، بينهم رئيس كولومبيا إيفان دوكي، ووزير خارجية البيرو، لتشديد الضغط على كراكاس بهدف "إعادة الديمقراطية إلى فنزويلا".

المصدر: وكالات