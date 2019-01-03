اتفاق أمريكي كولومبي على "عزل" فنزويلا

اتفقت الولايات المتحدة وكولومبيا، على فرض عزلة دبلوماسية على فنزويلا "بما يخدم إعادة النظام الديمقراطي إليها".

وتم الإعلان عن هذا الاتفاق خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والرئيس الكولومبي إيفان دوكيه في كارتاخينا شمال كولومبيا.

وقال بومبيو في بيان مشترك مع دوكيه، إنّ "التقاليد الديمقراطية المتجذّرة في كولومبيا تجعل منها قائدا طبيعيا للجهود الإقليمية الرامية لدعم الديموقراطية ودولة القانون في فنزويلا".

وأكّد الوزير الأمريكي أنه بحث مع الرئيس الكولومبي خلال اللقاء القصير بينهما، "سبل التعاون مع الحلفاء الإقليميين والدوليين" لمساعدة الفنزويليين على الصمود خلال الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعانون منها.

من جانبه دعا رئيس كولومبيا الدول التي تدافع عن الديمقراطية إلى نبذ النظام "الدكتاتوري الحاكم في كراكاس والذي تسبّب بموجة هجرة غير مسبوقة في أمريكا اللاتينية".

وقال دوكيه: "يجب على كافة الدول المتمسكة بقيم الديمقراطية أن تتّحد في رفض الدكتاتورية في فنزويلا وتبذل كل جهد ممكن لاستعادة الديمقراطية والنظام الدستوري".

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المصدر: swissinfo