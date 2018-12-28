بومبيو يبحث السياسات تجاه فنزويلا خلال زيارته للبرازيل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن عميد الدبلوماسية مايك بومبيو يخطط لبحث السياسات تجاه فنزويلا خلال زيارته للبرازيل، حيث سيحضر مراسم تنصيب جاير بولسونارو رئيسا للدولة.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الأمريكية للصحفيين، اليوم الجمعة: "نقترب من تاريخ مهم، وهو 10 يناير، حين سيسلم (نيكولاس) مادورو السلطة لنفسه على أساس انتخابات دانتها سلطات الكثير من الدول في المنطقة وفي العالم، بما فيها الولايات المتحدة، واعتبرتها غير شرعية".

وتابع قائلا: "وبالتالي أنا على قناعة بأننا سنبحث الجهود المشتركة مع كولومبيا ودول أخرى في المنطقة لمعالجة هذه المرحلة الجديدة التي تبدأ يوم 10 يناير".

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ويعتزم بومبيو أيضا مناقشة قضية المهاجرين من فنزويلا في دول المنطقة، الذين تستضيف كولومبيا ما لا يقل عن مليون منهم.

يذكر أن الولايات المتحدة ومعظم دول أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي لم تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في فنزويلا التي جرت في مايو الماضي، والتي فاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي ستجري مراسم تنصيبه رئيسا للدولة يوم 10 يناير المقبل لولاية جديدة مدتها 6 سنوات.

المصدر: نوفوستي