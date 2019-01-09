حكم بسجن وزير الطاقة الإسرائيلي السابق غونين سيغيف 11عاما بتهمة التجسس لصالح إيران

أصدرت محكمة إسرائيلية حكما يقضي بسجن وزير الطاقة الإسرائيلي السابق غونين سيغيف 11 عاما، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح إيران.

وحسب القناة الإسرائيلية العاشرة، فقد وقع الوزير السابق وعضو الكنيست السابق على صفقة مع القضاء، اعترف بموجبها بارتكابه جريمة ضد أمن دولة إسرائيل، وبإجراء اتصالات مع مخبري دول معادية.

يتبع..