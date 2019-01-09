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موسكو تحث واشنطن على استئناف الحوار حول ضبط الأسلحة

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موسكو تحث واشنطن على استئناف الحوار حول ضبط الأسلحة
Sputnik Mikhail Voskresenskiy
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
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مع اقتراب موعد انسحاب واشنطن من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، دعت موسكو القيادة الأمريكية لتقييم الوضع بجدية والعودة لبحث مصير المعاهدة في أقرب وقت ممكن.

وفي تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن رغبة روسيا في استئناف "حوار غني المضمون" مع الولايات المتحدة حول ضبط الأسلحة في أسرع وقت.

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وقال: "إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للحوار، فنحن على استعداد له أيضا في أي وقت، حتى وإن كان غدا. نحن مستعدون لإجراء مشاورات على مستوى الخارجية والدفاع ومجلسي أمن البلدين، لكن يجب أن يقوم الحوار على أساس التكافؤ".

وفي 4 ديسمبر، أمهلت واشنطن موسكو 60 يوما لـ"العودة إلى التزاماتها" بمعاهدة الصواريخ المذكورة تحت طائلة الانسحاب الأمريكي منها، في حين ترفض موسكو الاتهامات الأمريكية لها بانتهاك المعاهدة، وتتهم واشنطن بخرق بنودها.

كما تعتبر موسكو أن فسخ هذه المعاهدة، سيؤدي إلى سباق تسلح جديد في العالم.

المصدر: وكالات

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