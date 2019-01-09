مدغشقر تعلن فوز راجولينا بولاية رئاسية جديدة

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر، فوز رئيس البلاد الحالي أندريه راجولينا بولاية جديدة، رافضة اتهامات منافسه مارك رافالومانانا بتزوير الانتخابات.

وصادق رئيس المحكمة العليا جان إريك راكوتواريسوا على نتائج التصويت، معلنا بذلك فوز راجولينا رجل الأعمال الشاب البالغ 44 عاما، بنسبة 55.66% من أصوات الناخبين، مقابل 44.35% لمنافسه رافالومانانا.

وذكر مراقبو الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات "كانت هادئة" ولم يسجلوا فيها أي انتهاكات.

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وخاض راجولينا الذي كان يعمل في قطاع الإعلان والموسيقى، منافسة شرسة مع رافالومانانا الذي صنع ثروة طائلة مترئسا مجموعة للألبان منذ أزمة 2009.

وبعد انتخابه رئيسا في 2002، اضطر رافالومانانا للاستقالة عام 2009 إثر مظاهرات عنيفة نظمها راجولينا الذي انتخب رئيسا لبلدية العاصمة أنتاناناريفو.

وبعد ذلك نصّب الجيش راجولينا رئيسا لمجلس انتقالي غادره في 2014.

المصدر: وكالات