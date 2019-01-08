جواز سفر موحدّ لـ55 دولة إفريقية!

أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، أن دول الاتحاد ستبحث خلال مؤتمرها المزمع في فبراير القادم في أديس بابا، تفاصيل جديدة متعلقة بجواز السفر الإفريقي الموحّد.

وبين المسؤول الإفريقي أنه سيتم خلال المؤتمر عرض كافة التفاصيل المتعلقة بتصميم وإنتاج وإصدار الجواز الموحد لدول الاتحاد.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستجعل "الحلم الذي طال انتظاره أقرب إلى الواقع، ما سيوفر حرية كاملة في التنقل عبر القارة الإفريقية".

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تجدر الإشارة إلى أن هذا التطور، جاء في أعقاب إعلان الاتحاد الإفريقي مبادرة "السوق الجوية الموحدة"، الهادفة لخلق سوق مشتركة للسلع والخدمات بين دول الاتحاد الإفريقي الـ55.

ومن المنتظر أن يسهم الجواز الموحد في تسهيل حركة تنقل الأفارقة في القارة السمراء، وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الحركة التجارية.

المصدر: وكالات