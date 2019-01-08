كيم يزور الصين لثلاثة أيام

أعلنت وسائل إعلام كورية وصينية عن زيارة كيم جونغ-أون للصين تصحبه فيها عقيلته ووفد من المسؤولين بين الـ7 والـ10 من يناير الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا" عن الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن زيارة كيم ستستمر حتى الـ10 من الجاري​​.

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وأكدت وسائل إعلام كورية جنوبية أن كيم الذي انطلق على متن القطار في الـ7 من الشهر، يزمع في الصين عقد رابع قمة مع نظيره الصيني شي.

ومن المتوقع أن يجتمع كيم مجددا مع رئيسي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المستقبل القريب، وربما تكون زيارته الجديدة إلى الصين تحركا محتملا في إطار التحضير لهذه الاجتماعات ضمن مساعي التطبيع بين الكوريتين، وبيونغ يانغ وواشنطن.

والصين أهم حليف اقتصادي ودبلوماسي لكوريا الشمالية رغم تحفظها على برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية، لكن العلاقات بينهما تحسنت العام الماضي مع تحسنها بين بيونغ يانغ وسيئول وواشنطن، حيث لعبت الصين دورها في اجتماع ترامب وكيم.

Reuters

المصدر: وكالات