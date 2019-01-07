عسكريون أمريكيون يمزقون علم ليتوانيا فوق مبنى حكومي على أراضيها

دنّس عسكريون أمريكيون في ميناء كاوناس الليتواني على بحر البلطيق علم ليتوانيا بنزعه عن مبنى مكتب المدعي العام في المدينة وتمزيقه، غير آبهين بعلاقات التحالف مع ليتوانيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن موقع baltnews.lv أن هذا العمل التخريبي المهين وقع في أبريل الماضي، ولكن السلطات تكتّمت عليه وحاولت لفلفة الأمر، ولذا لم تكشف تفاصيله إلا الآن.

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وأشار الموقع، إلى أن فضيحة تدنيس العلم طفت على السطح، عندما قام أحد الشهود العيان بتقديم شكوى للشرطة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها عناصر الجيش الأمريكي في فضائح ويرتكبون تصرفات مشينة في دول البلطيق، إذ تقوم وسائل الإعلام المحلية بتناقل أنباء أفعالهم بشكل دوري.

فعلى سبيل المثال، تشاجر عسكري أمريكي مع اثنين من مواطني أذربيجان في ليتوانيا، كما تسبب جنود أمريكيون بحادث مرور مروع هناك أيضا.

المصدر: فيستي رو