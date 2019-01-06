جنود أمريكيون يتجولون في أعرق شوارع بغداد والشرطة توضح

أصدرت قيادة عمليات بغداد، الأحد، بيانا توضيحيا بشأن ما أثير حول ظهور قائد العمليات الفريق الركن عبد الجليل الربيعي، برفقة عدد من الجنود الأمريكيين خلال جولة في أعرق شوارع بغداد.

وقالت القيادة في بيان إن "الأمريكيين الذين رافقوا قائد العمليات الفريق الركن عبد الجليل الربيعي، خلال جولة في أحد شوارع بغداد لم يكونوا في مهمة عسكرية، وإنما ضمن جولة ميدانية مع صحفية أمريكية للاطلاع على الواقع الأمني في العاصمة".

وأضاف البيان "بتأريخ الجمعة 4 كانون الثاني 2019 تجول الربيعي، يرافقه عدد من ضباط ركن القيادة، وكذلك الصحفية الأمريكية (Jane Arraf) من إذاعة NPR، حيث قدمت الصحفية في وقت سابق طلب إجراء جولة ميدانية في العاصمة بغداد من أجل الاطلاع على الواقع الأمني فيها، وتكذيب مزاعم الصحافة الصفراء التي تروج لأعمال العنف والاقتتال في العاصمة".

وأشار البيان إلى أن "عددا من قوات التحالف رافقوا الصحفية المذكورة خلال جولتها، مع العلم أنهم لم يكونوا في مهمة عسكرية، بل اقتصرت مهمتهم على مرافقة الصحفية وليس تأمين الحماية لها".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو "الجولة الأمريكية" التي شملت شارع المتنبي المجاور لمبنى القشلة "ديوان الحكومة القديم"، علما أن الجنود الأمريكيين اختفوا من شوارع العراق منذ انسحاب القوات الأمريكية إبان حكم الرئيس باراك أوباما.

المصدر: RT