البرلمان الإيراني يحقق في مزاعم تعذيب أحد قادة العمال داخل سجن

يعتزم البرلمان الإيراني فتح تحقيق في مزاعم أحد القادة العمالة بتعذيبه داخل سجن زجه به بسبب مشاركته في الاحتجاجات.

وأكد علي رضا رحيمي، عضو مكتب البرلمان الإيراني، أن رئيس البرلمان علي لارجاني قبل طلبه فتح التحقيق.

وأضاف رحيمي أن وزير الاستخبارات الإيراني، محمود، سيشارك في جلسات الاستماع بشأن القضية التي ستعقدها اللجنة في البرلمان.

جاء ذلك بعد أن نشرت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية ما كتبه إسماعيل بخشي، أحد عمال مصنع "هافت تابيه" للسكر، على صفحته في "إنستغرام" ومفاده أنه عذب خلال احتجازه في سجن لمدة 25 يوما في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد أواخر العام الماضي.

وبخشي أحد منظمي احتجاجات في المصنع بسبب عدم دفع رواتب للعمال وممارسة المالكين الجدد للمصنع نشاطا إجراميا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكتب عضو البرلمان علي مطهري مقالا في الصحيفة نفسها بعنوان "مصدر عار"، مطالبا وزارة الاستخبارات بتقديم أجوبة.

ونفى محافظ خوزستان، غلام رضا شريعتي، مزاعم بخشي، وصرح لموقع "جماران" الإخباري: "لقد نفت لي الأجهزة المعنية مزاعم تعذيبه".

المصدر: أ ف ب