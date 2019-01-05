أعمال عنف ومواجهات بين الشرطة الفرنسية و"السترات الصفراء"

وقعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية وآلاف المحتجين من حراك "السترات الصفراء" اليوم السبت في مختلف المدن الفرنسية، بما فيها العاصمة باريس.

وحسبما أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانر، فقد بلغ عدد المحتجين في فرنسا اليوم نحو 50 ألف شخص، بينهم نحو 3.5 ألف متظاهر في باريس، حسب معطيات شرطة العاصمة التي أوردتها قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية.

وأعلنت الشرطة الفرنسية عن توقيف ما لا يقل عن 24 شخصا من "السترات الصفراء" في باريس لوحدها.

ووقعت في العاصمة الفرنسية توترات، فقد اقتحم نحو 10 محتجين مقر المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو، الذي أجلي من المكان مع عدة موظفين آخرين.

وأدان المتحدث هذه العملية، مشيرا إلى أن المحتجين كسروا بوابة مقره بشاحنة، وكسروا كذلك زجاج النوافذ في المبنى وألحقوا أضرارا بعدة سيارات.

يتبع...