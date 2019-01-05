عاصفة "بابوك" المدارية تتجنّب مناطق تايلاند السياحية

تأثرت المناطق السياحية في جنوب تايلاند، بالإعصار الاستوائي "بابوك" لكن عواقبه لم تكن وخيمة كما توقعت السلطات.

وهطلت أمطار خفيفة في وقت مبكر من صباح يوم السبت ترافقت مع رياح، على جزر وشواطئ خليج سيام.

ونقلت وكالة "نوفوستي"، عن سياح روس في المنطقة قولهم، إن الأمور هادئة هنا، ولم تقع كارثة طبيعية، كما كان متوقعا. والرياح في حالتها المعتادة لمثل هذه الفترة من السنة. والمطر لم يكن غزيرا. والطقس طبيعي، وأخذت درجة الحرارة الآن ترتفع لتعود إلى 28 مئوية في النهار. وفي الليل في حدود 23 درجة".

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وأكد السياح الروس، أن السلطات المحلية، اتخذت كل الاستعدادات اللازمة بشكل جدي لمواجهة الإعصار، ونصبت المتاريس من أكياس الرمل لحماية المباني وطلبت من الجميع البقاء في منازلهم في فترة الليل.

وتم استئناف الرحلات الجوية من وإلى المطارات الواقعة في المنطقة، وقالت السلطات، إن السكان المحليين الذين غادروا المنطقة بسبب الإعصار حوالي 30 ألف شخص، بدؤوا بالعودة إلى بيوتهم.

#pabuk tropical storm! Keep alert with your surroundings and stay safe everyone...📢⚠️ #disasterriskreductionpic.twitter.com/sxHd6kmqk4 — Z a i r y y u s r Y ™🇲🇾 (@encik_kitsune) 3 января 2019 г.

وكانت السلطات في تايلاند قد حذرت الخميس، من عاصفة مدارية ستجلب أمطارا غزيرة وأمواجا مرتفعة إلى سواحل جنوب تايلاند ومنتجعات شاطئية شهيرة هناك. وهو ما تسبب بنزوح جماعي للسكان المحليين والسياح.

المصدر: وكالات