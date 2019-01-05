بطريرك القسطنطينية يقر استقلال الكنيسة الأوكرانية عن الكنيسة الروسية

وقع برثلماوس بطريرك القسطنطينية في اسطنبول اليوم السبت على وثيقة تمنح الكنيسة الأوكرانية الاستقلال عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وسبق مراسم التوقيع على وثيقة الاستقلال، قداس في كنيسة القديس مار جرجس في اسطنبول، حضره رئيس الكنيسة الأوكرانية "الجديدة" المطران إبيفانيوس، والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وعدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين.

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وسيسلم البطريرك برثلماوس وثيقة الاستقلال للمطران إبيفانيوس غدا الأحد، قبل نقلها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لتعرض على المصلين خلال قداس عيد الميلاد في 7 يناير الجاري.

وأعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اليوم السبت عن تأسيس كنيسة أرثوذكسية في بلاده مستقلة عن بطريركية موسكو.

يذكر أن بطريركية القسطنطينية، كانت قد ألغت في أكتوبر الماضي، صك إلحاق مطرانية كييف بإدارة بطريركية موسكو لعام 1686، مما أثار غضب وتنديد الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية، التي اتهمت بطريرك القسطنطينية بتنفيذ إملاءات سياسية معادية لروسيا وكنيستها.

المصدر: وكالات