واشنطن تنشر قوة في الغابون خشية العنف في الكونغو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده نشرت قوة عسكرية في الغابون خشية أعمال عنف قد تنشب في جمهورية الكونغو الديمقراطية في أعقاب انتخابات الرئاسة.

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وقال ترامب إن أول دفعة من نحو 80 جنديا، قد وصلت إلى الغابون الأربعاء الماضي، وأشار في رسالة للكونغرس إلى أن تلك القوة "ستبقى في المنطقة حتى يصبح الاستغناء عنها في الكونغو ممكنا".

المصدر: "رويترز"