صحفية فرنسية: المحتجون يرفضون الحديث إلينا ويثقون بتغطية RT

ذكرت مراسلة راديو فرنسا الدولي ماتيلد ديمي اليوم الجمعة في معرض تعليقها على احتجاجات "السترات الصفراء"، أن الناشطين يثقون فقط بـقناة RT الروسية الناطقة بالفرنسية.

وصرحت ديمي للصحفيين في باريس:" لا بد من الإشارة إلى أن الكثير من المتظاهرين لا يرغبون في الحديث إلينا، وهم يعتذرون بطريقة لبقة عن إعطائنا تصريحات، ويقولون إنهم يفضلون الحديث إلى Russia Today".

وفي أوقات سابقة شكر المتظاهرون الفرنسيون عدة مرات RT على تغطيتها الاحتجاجات في بلادهم بشكل محايد، ونوهوا إلى المثابرة التي يتميز بها صحفيو القناة.

وأظهرت احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا مدى ثقة السكان المحليين في وسائل الإعلام الأجنبية، فيما يطالب الفرنسيون العاديون قصر الإليزيه بتفسير رفضه إجراء مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية.

ويشار في هذا الصدد إلى أن 12 من موظفي القناة الروسية أصيبوا بجروح متفاوتة خلال الأسابيع الماضية في الاشتباكات بين نشطاء حركة "السترات الصفراء" والشرطة التي استخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.

المصدر: RT