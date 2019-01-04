ماكرون يتعهد بتعميق الإصلاحات المعلنة إثر احتجاجات "السترات الصفراء"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لتعميق الإصلاحات المزمعة في البلاد تلبية للمطالب التي رفعها المشاركون في احتجاجات "السترات الصفراء" التي عمت البلاد مؤخرا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين غريفو، إن ماكرون ألقى كلمة اليوم الجمعة خلال أولى جلسات لمجلس الوزراء في العام الجديد، أكد فيها استعداده لتعميق بشكل كبير التحولات المخطط لها في البلاد بغية تلبية مطالب المواطنين.

كما نقل غريفو عن الرئيس الفرنسي قوله: "من الواضح تماما أنه علينا أن نذهب إلى أبعد من ذلك في التغييرات المنشودة، وأن نكون أكثر راديكالية في أساليبنا ونهجنا للعمل".

وأضاف غريفة معبرا عن موقف ماكرون: "يجب علينا أن نستجيب بشكل كامل لتطلعات الفرنسيين وآمالهم لأن هذه التطلعات بالذات قد أوصلتنا إلى السلطة".

وتابع: "ربما كانت أفعالنا محافظة بعض الشيء، ويجب تغيير ذلك. سنكون سعداء للقيام بهذا العمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات السلطة وممثلي المناطق والجميع الذين يسعون بكل إخلاص من أجل التغيير في بلدنا".

المصدر: وكالات