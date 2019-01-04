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انفجار عند مكتب "البديل لألمانيا"

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انفجار عند مكتب
Sputnik
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أفادت صحيفة "فيلت" الألمانية نقلا عن الشرطة، بحدوث تفجير خارج مكتب الحزب اليميني المتطرف "البديل لألمانيا" في بلدة دوبلن في ولاية ساكسونيا دون إصابات.

وأكدت الشرطة أن الانفجار، أسفر عن ضرر بنوافذ وأبواب مكتب الحزب والمنازل المجاورة وسيارتين، فيما لا تستبعد السلطات وجود أسباب سياسية وراء الاعتداء.

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حزب "البديل لألمانيا" تأسس في برلين عام 2013 ردا على سياسة التسامح مع اللاجئين في البلاد.

وفي أكتوبر 2017، أصبح الحزب ثالث أكبر حزب في ألمانيا بعد الانتخابات الفدرالية حاصدا 94 مقعدا في البرلمان، ليكون أول حزب يميني قومي يدخل البوندستاغ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبين أهداف برنامجه الانتخابي الذي فوّزه بهذا العدد من المقاعد النيابية، منع ارتداء الحجاب في الجامعات وحظر الختان، والطهور في ألمانيا.

 

المصدر: وكالات

 

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