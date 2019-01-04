ملاكم يقتل أحد حراس بوروشينكو

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو ظهر فيه، مقتل فاسيلي خميليوك، أحد حراس الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو.

وفي الشريط يظهر رجل الأمن وهو يسقط على الأرض، بعد تلقيه ضربة واحدة من خصمه كانت القاضية.

ويظهر المعتدي وهو يحاول مساعدة الضحية في استعادة وعيها، لكن بدون جدوى ليفر بعد ذلك من مكان الحادث.

وتقول وسائل الإعلام المحلية، إن الضربة القاتلة جاءت من ملاكم محترف اسمه بيوتر اوتشيرتياني المعروف بفوزه في معظم مبارياته، بالضربة القاضية.

في الشريط المصور بالأبيض والأسود، يظهر في البداية حديث بين رجلين( في الفيديو لا يمكن التحقق من مدى عدوانية الحوار بينهما) وفجأة تدخل بينهما كلاب ليندلع شجار يفوز به الملاكم بالضربة القاضية القاتلة.

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من جانبها، أفادت شرطة كييف، بأن الملاكم المعروف، حضر بنفسه إلى الشرطة برفقة محامي الدفاع وسلم نفسه.

وقالت الشرطة في بيان نشر على موقعها الرسمي بالانترنت: " تم تصنيف الحادث على أنه جريمة قتل متعمد. ويجري البحث حاليا للقبض على الشخص الثالث في الشجار".

وتشير وسائل الإعلام المحلية، إلى أن الضحية، كان من عناصر حراسة رئيس أوكرانيا، وهو متزوج ولديه عدة أطفال.

المصدر: وكالات