وزير الدفاع الأمريكي يبحث الملف السوري مع بومبيو وبولتون  

بحث وزير الدفاع الأمريكي الجديد باتريك شاناهان صباح اليوم الخميس مع وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون الملف السوري.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله: "هذا الصباح، اجتمع شاناهان وبومبيو و(رئيس الأركان جو) دانفورد وبولتون هنا في البنتاغون لبحث مجموعة واسعة من الموضوعات بينها سوريا".

ووفقا للمصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه، فقد جاء الاجتماع بناء على طلب شاناهان، وهو الأول الذي يعقده وزير الدفاع الجديد مع وزير الخارجية منذ أول يناير الجاري، علما بأنه سبق أن التقاه مرارا حين كان المسؤول الثاني في البنتاغون.

وأضحى شاناهان وزيرا للدفاع بالوكالة اعتبارا من 1 يناير خلفا لجيم ماتيس الذي استقال احتجاجا على إعلان الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وعاود ترامب الأربعاء التأكيد على سحب قواته من الأراضي السورية، ووصف سوريا بأنها عبارة عن "رمل وموت"، دون أن يحدد موعدا للانسحاب.

المصدر: أ ف ب