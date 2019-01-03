فرار السياح من منتجعات تايلاند الجنوبية

فرّ عشرات الآلاف من السياح من مناطق المنتجعات الشعبية في تايلاند تحسبا لوصول عاصفة "بابوك"الاستوائية إليها.

وتقوم سلطات البلاد بإجلاء عشرات الآلاف من السكان المحليين من مناطق ساحلية، حيث وصلت "بابوك"، بينما من المتوقع أن تضرب العاصفة منتجعات سياحية شهيرة مثل بوكيت وكوه ساموي وكرابي، خلال الساعات المقبلة، لتصبح أول عاصفة مدارية في المنطقة خارج موسم الرياح الموسمية منذ 30 عاما.

وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية التايلندية من احتمال ظهور أمواج تصل إلى سبعة أمتار، وتصاحب العاصفة رياح تزيد سرعتها عن 100 كيلومتر في الساعة.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى صعوبة التنبؤ بقوة العاصفة، مطالبة الناس بالامتثال لنصائح السلطات، رغم ترجيحها عدم تحول العاصفة إلى إعصار كامل.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة حتى بعد غد السبت، في معظم مناطق جنوب تايلاند. وقد حظرت إبحار القوارب.

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وبدأ بعض السياح الروس أيضا، والذين يقدر حاليا عددهم في منتجعات جنوبي تايلاند بما بين 50 و60 ألف شخص، بمغادرة المناطق المهددة، في حين أفادت الشرطة المحلية في جزيرة ساموي بأن سائحا روسيا مات غرقا أمس بعد أن نزل في البحر الهائج رغم إعلان الحظر الرسمي من قبل خدمة الإنقاذ في الشاطئ.

المصدر: وكالات