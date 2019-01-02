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6 قتلى جراء حادث قطار على جسر يصل جزيرتين في الدنمارك

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6 قتلى جراء حادث قطار على جسر يصل جزيرتين في الدنمارك
AFP /Ritzau Scanpix / Tim K. Jensen
موقع الحادث
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أعلنت الشرطة الدنماركية عن سقوط عدد من الضحايا جراء حادث قطار وقع اليوم الأربعاء عند جسر يصل بين جزيرتين كبيرتين في البلاد.

وأكدت شركة DSB، أكبر شركات سكك الحديد في البلاد، أن الحادث أودى بأرواح ستة أشخاص على الأقل، مشيرة إلى أن العاصفة التي اجتاحت البلاد تعيق من الوصول إلى القطار المنكوب لمساعدة المتضررين.

ووقع الحادث المأساوي على الجسر الرابط بين جزيرتي زيلاند وفين الكبيرتين في بحر البلطيق في الساعة 08.00 تقريبا بالتوقيت المحلي، حيث ضربت قطعة من حمولة قطار شحن عربة في قطار ركاب كان يسير في اتجاه معاكس، مما أدى إلى توقف قطار الركاب بصورة مفاجئة.

/Ritzau Scanpix / Tim K. Jensen
صورة من موقع الحادث

كما أصيب ثمانية أشخاص بجروح خفيفة جراء الحادث، وكان على متن قطار الركاب المنكوب 131 راكبا.

وأسفر هذا الحادث عن إغلاق الجسر، ومن المقرر أن تعقد الشرطة مؤتمرا صحفيا بشأنه في وقت لاحق من اليوم.

المصدر: وكالات

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