مقتل جندي أمريكي في أقدم ثكنة للمارينز بواشنطن!

قتل جندي في مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) فجر أمس الثلاثاء بإطلاق نار أثناء مناوبته داخل ثكنته في العاصمة واشنطن.

وأفادت شبكة "CNN" الإخبارية بأن إطلاق النار وقع قرابة الساعة الخامسة فجرا (10:00 بتوقيت غرينيتش).

وطمأنت السلطات إلى عدم وجود أي تهديد للمنطقة المحيطة بالثكنة الواقعة جنوب شرق واشنطن.

ولم تعلن السلطات عن اسم الجندي القتيل، كما لم تذكر أي تفاصيل عن ملابسات الحادث والجهة التي قامت بإطلاق النار.

واكتفت متحدثة باسم شرطة واشنطن بالقول إن التحقيق لا يزال في بدايته وأنه لم يتم حتى الآن توجيه أي تهم جنائية.

وتعذر الاتصال في الحال بممثلي سلاح مشاة البحرية للحصول منهم على تعليق على ما جرى.

وهذه أقدم ثكنة لا تزال قيد الخدمة لسلاح المارينز الذي تأسس في عام 1801 في عهد الرئيس توماس جيفرسون.

وتؤدي وحدات المارينز المتمركزة في هذه الثكنة مهام احتفالية وأخرى أمنية تتعلق بحفظ سلامة العاصمة الأمريكية.

المصدر: أ ف ب