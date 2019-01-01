مستشار الحكومة الإسرائيلية: يجب نشر القرار بشأن ملفات نتنياهو

قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أبيحاي مندلبليت، إنه يجب نشر القرار بخصوص ملفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر أبريل المقبل.

وفي أول رد فعل من دفاع نتنياهو، صرح محامي رئيس الحكومة بـ "أن القرار غير ديمقراطي".

وفي التفاصيل، عقد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مندلبيت، اجتماعا سريا الأسبوع الماضي تشاور خلاله مع كبار أعضاء النظام القانوني.

وركز الاجتماع على مسألة ما إذا كان من الملائم نشر جلسة في ملفات التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل انتخابات أبريل، وما إذا كانت هناك إشكالية قانونية في نشر جلسة استماع قبل الانتخابات.

وقال المدعي العام في الاجتماع السري: "نشر القرار قبل الانتخابات هو واجبنا أمام الجمهور الذي يذهب إلى الانتخابات".. "سأبذل أقصى جهد لاستكمال العمل في أقرب وقت ممكن".

وفي أعقاب تدنيس قبر والد المستشار القضائي مندلبيت، على ضوء القرار الوشيك في ملفات التحقيق المتعلقة بنتنياهو وبعد تقييمات أمنية للوضع أجريت هذا الأسبوع، تقررت مضاعفة للتعزيزات الأمنية لمندلبيت.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية