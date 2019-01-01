"حزب العمل" يعين رئيسة جديدة للمعارضة الإسرائيلية

بعد تفكك "المعسكر الصهيوني" عين "حزب العمل" مساء الثلاثاء، أن شيلي يحيموفيتش رئيسة للمعارضة الإسرائيلية الجديدة بدلا من تسيبي ليفني، التي أعلن عن فك الشراكة مع حزبها "الحركة".

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وقال رئيس "حزب العمل" آفي غباي لدى إعلانه تعيين يحيموفتش، "هي نائبة ممتازة وستقود نضالات قوية داخل الكنيست وخارجه، شيلي هي مثال ممتاز عن تمثيل جمهور يلتزم بالتغيير، وعملت بأمانة في الماضي في هذا المنصب".

كما عين غباي، النائب إيتسيك شمولي بدلا من النائب يوآل حسون في منصب رئيس كتلة "حزب العمل" في الكنيست.

وأعلن زعيم حزب العمل الإسرائيلي عن تفكك التحالف الذي يحمل اسم "المعسكر الصهيوني" والذي يضم حزب "العمل" وحزب "الحركة" بزعامة رئيسة الوزراء السابقة تسيبي ليفني.

وفي رد ليفني على قرار غباي، قالت إن الشراكة بينها وبين رئيس حزب العمل ليست حقيقية، وليست كالتي كانت مع هرتسوغ وأوصلت المعسكر الصهيوني إلى 24 مقعدا، وما حصل اليوم دليل على ذلك.

وأشارت إلى أنها تلقت الكثير من الردود الداعمة والمستهجنة على الطريقة التي أبلغ فيها غباي قرار فض الشراكة.

المصدر: وسائل إعلام إسرايئلية