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مصرع شخص بتحطم مروحية وسط البرازيل (فيديو)

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لقي شخص واحد على الأقل مصرعه، اليوم الثلاثاء، بتحطم مروحية صغيرة في شارع مكتظ داخل مدينة أوباتوبا جنوب شرقي البرازيل، وفق قناة "غلوبو" التلفزيونية.

وبحسب القناة، فإن الحادث أدى إلى مصرع أحد المارة، كما أصيب سائحان كانا على متن المروحية، ونقلا إلى المستشفى وحالتهما مستقرة، فيما لم يصب قائد المروحية.

ولم يسفر الحادث عن تضرر المباني المجاورة للشارع الذي سقطت فيه المروحية.

وفرضت شرطة أوباتوبا طوقا أمنيا حول مكان الحادث، وبدأت التحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه.

المصدر: تاس

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