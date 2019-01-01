إسرائيل تعزل قطاع غزة بحريا (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي الانتهاء من بناء سياج بحري على حدود قطاع غزة البحرية.

وكشفت القناة العبرية العاشرة، عن انتهاء الجيش الإسرائيلي من بناء "السياج الحدودي البحري" الفاصل مع قطاع غزة، بعد 7 أشهر من العمل.

وذكرت القناة العبرية أن السياج الحدود بارتفاع 6 أمتار وطوله 200 متر من الصخور الضخمة ويمتد على الحدود الشمالية للقطاع.

وأفادت القناة أن الحاجز أو السياج الحدودي البحري يحتوي على أنظمة تكنولوجية متطورة، ومصمم لمنع التسلل عن طريق البحر ويكشف الأنفاق، حيث تم تثبيت جدار ذكي فوق هذه الصخور، بالإضافة إلى أجهزة استشعار دقيقة.

עוד נצחון אדיר לישראל | המכשול הימי בעזה: הושלמה הצבתה של גדר בגובה שישה מטרים במים • pic.twitter.com/K3ez1Uufgy — ציוני בנשמה שלי (@ZioniBaneshama) 31 декабря 2018 г.

المصدر: وكالة "معا"