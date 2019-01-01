الهند وباكستان تتبادلان قوائم مواقع المنشآت النووية في كل منهما

قامت الهند وباكستان، اليوم الثلاثاء، بتبادل قوائم مواقع المنشآت النووية، وذلك وفق معاهدة منع الهجمات على مثل هذه المنشآت لعام 1988.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الهندية ونشر على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن تبادل القوائم جرى عبر القنوات الدبلوماسية.

وتقضي المعاهدة الهندية الباكستانية بهذا الشأن بأن تتبادل الدولتان النوويتان، مع بداية كل عام جديد، القوائم بمواقع المنشآت النووية الواقعة في أراضيهما، وذلك بهدف منع الهجمات غير الشرعية عليها. ويعد ذلك من أهم الإجراءات الهادفة لضمان الأمن في المنطقة.

وتم أول تبادل للقوائم بين البلدين في 1 يناير عام 1992.

المصدر: تاس