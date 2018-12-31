ارتفاع عدد المهاجرين من روسيا إلى إسرائيل بنسبة 45% هذا العام

أفادت الوكالة اليهودية، "سحنوت"، بأن عدد المهاجرين من روسيا إلى إسرائيل، ازداد خلال عام 2018، بنسبة 45%، وذكرت أن حوالي 11 ألف مواطن روسي هاجروا في هذا العام إلى إسرائيل.

ووفقاً للوكالة، شغلت روسيا المركز الأول، في قائمة عدد المواطنين الذين انتقلوا إلى إسرائيل للعيش والإقامة.

وتشغل أوكرانيا المركز الثاني في هذه القائمة إذ هاجر منها إلى إسرائيل 6.5 ألف شخص في عام 2018.

وبشكل عام، بلغ عدد الذين هاجروا إلى إسرائيل في هذه السنة، حوالي 30 ألف شخص، من جميع أنحاء العالم، في حين بلغ هذا المؤشر في 2017 الماضي، زهاء 28 ألف شخص.

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وأشارت الوكالة اليهودية، إلى أن عام 2018، شهد هجرة 3.5 ألف شخص من الولايات المتحدة وكندا، و 2.6 ألف شخص من فرنسا، وحوالي 700 مهاجر قدموا من البرازيل، وأكثر من 300 شخص من بريطانيا.

وقال رئيس الوكالة اليهودية، اسحق هرتزوغ: "ارحب بالزيادة في عدد المهاجرين هذا العام. كل من يأتي إلى إسرائيل ويقيم دارا لنفسه هنا، يشكل قطعة أخرى من الفسيفساء الرائعة للشعب اليهودي".

المصدر: نوفوستي