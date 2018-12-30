غراهام: ترامب ملتزم بانسحاب ذكي من سوريا

قال السناتور الجمهوري لينزي غراهام إن الرئيس دونالد ترامب طمأنه بشأن خطته لسحب القوات الأمريكية من سوريا والتزامه بهزيمة تنظيم "داعش" خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الأحد.

وأفاد غراهام في تصريح للصحفيين خارج البيت الأبيض بعد الاجتماع "تحدثنا بشأن سوريا.. قال لي بعض الأشياء التي لم أكن أعرفها مما جعلني أشعر بالارتياح أكثر إلى ما نفعله في سوريا".

وأضاف "لا تزال لدينا بعض الخلافات لكني سأخبركم بأن الرئيس يفكر مليا وبجدية بشأن سوريا في كيفية سحب قواتنا ولكن في نفس الوقت نحقق مصالح أمننا القومي".

Sen. Lindsey Graham, who criticized President Trump's withdrawal of troops from the Middle East, says Trump today told him "some things I didn't know that make me feel a lot better about where we're headed in Syria" pic.twitter.com/HBbvzirDfO — CBS News (@CBSNews) 30 декабря 2018 г.

وفي وقت سابق اليوم، صرح سناتور جمهوري كبير بأنه سيحاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة النظر في قرار سحب القوات الأمريكية بالكامل من سوريا.

وحذر السناتور لينزي غراهام من أن سحب كل القوات الأمريكية سيضر بأمن الولايات المتحدة من خلال السماح لتنظيم "داعش" بإعادة ترتيب صفوفه كما يمثل خيانة للمقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة والذين يقاتلون التنظيم المتشدد وسيعزز أيضا قدرة إيران على تهديد إسرائيل.

المصدر: رويترز