الشيخة حسينة واثقة من فوزها في انتخابات بنغلادش وسط أجواء متوترة

أعربت رئيسة وزراء بنغلادش، الشيخة حسينة، عن ثقتها في الفوز بولاية ثالثة في الانتخابات البرلمانية، التي انطلقت اليوم الأحد، والتي اتسمت بالتوتر الشديد بين أنصار الأحزاب.

ويخوض حزب الشيخة حسينة الانتخابات في مواجهة حزب معارض رئيسي تقبع زعيمته في السجن بسبب اتهامات بالفساد.

وفي الوقت الذي جرت فيه اشتباكات بين أنصار الأحزاب المشاركة في الانتخابات، قالت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان إن أعضاء الحزب الحاكم "رابطة عوامي" منعوا في بعض الأماكن أنصار المعارضة من الإدلاء بأصواتهم، وهو اتهام نفاه هذا الحزب الذي تتزعمه الشيخة حسينة.

ويتوقع المراقبون فوز حزب "رابطة عوامي"، الذي يروج لنفسه بالحديث عن تحسن الاقتصاد والتنمية، بهذه الانتخابات، خاصة وأن غياب زعيمة أكبر أحزاب المعارضة في بنغلادش "حزب بنغلادش الوطني" خالدة ضياء، التي دخلت السجن في فبراير الماضي بتهم فساد، يسهل إحراز ذلك الفوز.

هذا وقد سجل اقتصاد بنغلادش، التي يبلغ عدد سكانها 165 مليون نسمة، غالبيتهم مسلمون، نموا بنسبة 7.% في السنة المالية الماضية.

كما تضاعفت المبيعات السنوية لصناعة الملابس، وهي الركيزة الأساسية للاقتصاد، بمقدار ثلاثة أمثال تقريبا، إذ بلغت قيمة صادرات الملابس 30.6 مليار دولار في العام الماضي، لتشكل ما نسبته 83.5% من إجمالي الصادرات. وتحتل بنغلادش المرتبة الثانية في صناعة الملابس على مستوى العالم، بعد الصين.

المصدر: رويترز